تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة  



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس على مدى 72 ساعة المقبلة بدءا من اليوم الأربعاء، وحتى الجمعة المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالوجه البحرى.

وأوضحت أن الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه يسود طقس لطيف نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس لطيف على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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