"جهينة" تعلن التحفظ على صفوان ثابت.. وتؤكد: لا يؤثر على أعمال الشركة

قالت شركة جهينة، فى بيان للبورصة المصرية، إنه بالإشارة إلى قرار التحفظ على رئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت على ذمة تحقيقات، فإن الشركة تؤكد أنه ليس لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وأن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.

وأضافت الشركة أنه تمت دعوة مجلس الإدارة للاجتماع الطارئ اليوم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأن القرار ليس له أي تأثير على أعمال الشركة أو عمالها، وأنها مستمرة في مزاولة كل أعمالها بانتظام، وحريصة على المحافظة على حقوق المساهمين.

وفى سياق متصل، قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 01:30 من جلسة تداول اليوم الموافق 02/12/2020، بعد تلقيها بيانا من مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بشأن المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة.