بالتعاون مع حي العجوزة.. مكتب خدمات أبو العينين ينهي أزمة كابل الكهرباء بـ ميت عقبة

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بمنطقة العجوزة وجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، مكتب الخدمات التابع له بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بحي العجوز تحت إشراف اللواء ياسر مدين، لإنهاء مشكلة وجود كابل كهرباء فوق الأرض بشارع الحسكي في ميت عقبة، مما يمثل خطرا داهمًا على حياة المواطنين.

وعلى الفور، توجه فريق عمل مكتب النائب محمد أبو العينين لخدمة المواطنين في العجوزة، وتم التعامل مع الأزمة بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالعجوزة، وإنهائها خلال 12 ساعة من خلال حفر مكان مخصص للكابل وتغطيته بالكامل.