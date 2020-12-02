مخاطبًا رئيس «المحامين العرب».. نقيب الكويت: مواقفك تؤكد أنك درع الدفاع عن مهنة المحاماة

أكد شريان مرزوق الشريان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وقوفها الكامل مع رئيس اتحاد المحامين العرب – نقيب محامي مصر رجائي عطية، في مواجهة العبث غير المسبوق بالاتحاد، ومحاولة النيل من نظامه الأساسي، وزعزعة كيانه واستقراره.

جاء ذلك خلال خطاب أرسله رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية إلى رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر.

وجاء نص الخطاب: " إلى رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر رجائي عطية، استنكار جمعية المحامين الكويتية وشجبها

لكافة صور الاعتداء على مقر اتحاد المحامين العرب وشكرها لكم على موقفكم الثابت في دعم الاتحاد".

وتابع الخطاب: "إن جمعية المحامين الكويتية وهي تتابع بمزيد من الاهتمام موقفكم المشرف في دعم اتحاد المحامين العرب في مواجهة الاعتداءات غير المبررة وغير المسبوقة، ومحاولة النيل من نظامه الأساسي، وزعزعة كيانه واستقراره، والعدوان على ممثله الشرعي، لتؤكد وقوفها الكامل معكم في مواجهة هذا العبث غير المسبوق، ومحاولة حلحلة العمل العربي المشترك من قبل مجموعة ممن فقدوا ولايتهم، ولا صفة لهم فيما يقومون به".

وأكد الخطاب: "وجمعية المحامين الكويتية ممثلة في رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وجميع لمنتسبين إذ تعرب عن دعمها الكامل للمثل الشرعي للاتحاد ناصر الكريوين باعتباره الأمين العام المنتخب، وإصرارها على استكمال مسيرة العمل المعتبر من خلال القنوات الشرعية للاتحاد، ووفق نظامه الأساسي، لتكرر شكرها لكم على موقفكم المشرف في نصرة الاتحاد، وحرصكم المعلن والصريح بتوفير الحماية الكافية له؛ باعتباركم رئيس الاتحاد ونقيب محامي دولة المقر".

الأمر الذي يؤكد -وبحق- أنكم درع للدفاع عن مهنة المحاماة، ومكانة منتسبيها، وهو ما نتمنى لكم معه دوام التوفيق والسداد في كل ما من شأنه أن يخدم مهنة المحاماة، ويخدم مصالح منتسبيها".