نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور 3 وزراء.. أهرامات الجيزة تشهد عرض للقفز بالمظلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد وزير السياحة والآثار، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عنبة وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عرض قفز بالمظلات الذي أقيم بمنطقة سفح الأهرامات بتنظيم شركة تذكرتي وشركة سكاي دايف بالتعاون مع وزارات "الرياضة، والطيران، والسياحة والآثار".

وأقيم العرض بمشاركة عدد من المحترفين في قفز المظلات من خمس دول مختلفة هي "مصر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا"، في إطار الترويج والدعاية لأبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر.

وأكد صبحي على أهمية الرياضة، ودورها المؤثر في الترويج والدعاية لأبرز المعالم التي تتميز بها البلاد، وذلك من خلال الرياضات ذات الطبيعة الخاصة كرياضة قفز المظلات، إضافة إلى دور الرياضة في تنشيط السياحة بإظهار الصورة الحضارية أمام مختلف دول العالم.

ونوه الوزير عن قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبري البطولات الرياضية، ومنها بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، مشيرًا إلى المقومات والقدرات الإدارية والتنظيمة التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتجعلها قادرةً على تحقيق النجاح في استضافة شتى الفعاليات الدولية.

ومن ناحيته أكد وزير السياحة والآثار علي حرص الوزارة الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث انها تلقى اهتماما كبيرا لدي مختلف الفئات والجنسيات، كما أن استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة اليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية.

ولفت إلى أن وزارتي السياحة والاثار والشباب والرياضة تعملان سويًا من أجل استثمار مثل تلك الأحداث الرياضية للترويج للسياحة في مصر.