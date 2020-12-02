نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من غرفة السياحة للمواطنين بخصوص اعلانات العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت غرفة شركات السياحة أنها تعمل بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لإعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام.

وأكدت الغرفة أن التحديات التي تواجه الموسم كبيرة وغير مسبوقة نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كورونا والتداعيات العديدة بذلك.

وتابعت ان كافة الجهات بالدولة تبدي مساندة كبيرة لشركات السياحة في الاعداد لموسم العمرة والضوابط المنظمة له وذلك لتحقيق الهدف الاسمي للجميع وهو الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق رحلة امنة صحيا لهم منذ مغادرة البلاد وحتي العودة سالمين

وفي هذا الاطار.

ورغم الجهود الحثيثة من كافة الجهات ومن شركات السياحة لتحقيق سفر آمن للمواطنين فقد تلاحظ في الاونة الأخيرة انتشار عدد من الإعلانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي والتي تدعي تنظيم رحلات العمرة.

وتعلن الغرفة انه لم يتم الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة حتي الان وتؤكد الغرفة انه حتي يتم وضع تلك الضوابط واعلانها فلن يتم السماح بتنظيم اية رحلات عمرة تحت اي مسمي وذلك حفاظا علي سلامة وحقوق المواطنين.

وشددت الغرفة على المواطنين الحذر التام من التعامل مع مثل تلك الاعلانات الوهمية حتي لا يقع المواطن فريسة للمستغلين ولعمليات نصب واحتيال نظراً لعدم قانونية تنظيم رحلات العمرة حالياً لعدم صدور القرارات التنفيذية لها وعدم وجود أي ضامن لتنفيذ رحلات العمرة بالشروط التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين لغياب عناصر الإشراف والرقابة سواء بمصر أو السعودية، وإفتقارها لأدني درجات الأمان والسلامة المطلوبة في رحلة العمرة، الأمر الذي يضع جميع المشتركين في هذه الاعلانات تحت المسائلة القانونية

وأكدت الغرفة أن هناك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء والذي ينظم العمل بالبوابة وإجراءات السفر من خلالها لعدة أنواع من التأشيرات بضرورة الحصول علي باركود من البوابة ومن خلال شركات السياحة التي تعد الجهة الوحيدة بمصر المخول لها تنظيم رحلات العمرة والتعامل مع البوابة.

كما أن هناك التزام تام من شركات السياحة وسلطات كافة المنافذ المصرية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وما تضمنه من ضوابط واجراءات واضحة لتنظيم رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط.