نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البهنسا ودير جبل الطير" جولة تفقدية لتنشيط المنيا سياحيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي محافظة المنيا لمتابعة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط والتي تحتوي على الكنيسة الأثرية التي لجأت بإحدى مغاراتها العائلة أثناء رحلتها بمصر.

ورافقه خلال الجولة مدير مكتب الهيئة بمحافظة المنيا، ومدير عام السياحة بديوان عام المحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة أعمال تطوير الأماكن الأثرية ورفع كفاءتها للترويج لها سياحيا وجذب مزيد من الزائرين محليا ودوليا.

وتفقد أعمال إقامة الفندق والاستراحة السياحية الموجودين بمحيط الكنيسة استعدادًا لاستقبال الزائرين.

ومن ناحيتها، أشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى قيام المهندس أحمد يوسف خلال الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة أثار البهنسا الإسلامية وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، ومنطقة بني حسن الأثرية.

وزار عدد من الفنادق السياحية بالمحافظة لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

وعقد عدة اجتماعات، حيث استقبله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمقر المحافظة لمناقشة ملفات التعاون المشترك فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية.

كما عقد المهندس أحمد يوسف اجتماع مع أعضاء المكتب السياحي للهيئة بمحافظة المنيا لمتابعة سير العمل به وجهود المكتب لنشر الوعى الثقافي والسياحى لدي أبناء محافظة المنيا، بالاضافة الي اجتماعه مع مدير الهيئة الإقليمية بمحافظة المنيا للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحي والأثري للمحافظة.