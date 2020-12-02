الجيش السوادني: قواتنا المسحلة عصية على محاولات تفكيكها.. ونحتضن ونحرس السلام والاستقرار

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، حرص القوات المسلحة على إنفاذ اتفاق السلام، وقال إن القوات المسلحة ستحرسه بقوة حتي يبلغ مبتغاه ويعم الأمن والاستقرار كل ربوع الوطن، مشيرا إلى أنها في سبيل ذلك ستكون الحاضنة لكل من يريد الانتماء إليها وفق اللوائح والنظم والقوانيين.

وأضاف خلال كلمة له خلال فعاليات المشروع التدريبي الختامي لسلاح المدفعية "هدير الأتبراوي"، بقاعدة عطبرة التدريبية، بحضور قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار وعدد من مديري الإدارات والأفرع وقادة التشكيلات، أن القوات المسلحة عصية على كل محاولات التفكيك التي تسعي لاضعافها واستهداف كيانها.

وقال، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية، إن بقاء الوطن ووحدته في بقاء القوات المسلحة وتماسكها لأنها المؤسسة الوطنية الأولي والتي لن تفرط في مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه.

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