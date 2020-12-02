تناولت وكالات أنباء عالمية، أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية في الشهر الأخير من العام وسط نشاط نسبي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ربح حوالي 900 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 7ر641 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16 % ليصل إلى 11023.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.63% مسجلاً 2081.77 نقطة.
إقرأ أيضًا.. تحيا مصر ينشر تفاصيل اتفاقية التعاون بين "استثمارات الطاقة الأفريقية" والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير
بينما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.46% لينهي التعاملات عند مستوى 3030.35 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تربح 900 مليون جنيه مع غلق تعاملات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.