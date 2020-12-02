البورصة تربح 900 مليون جنيه مع غلق تعاملات اليوم

تناولت وكالات أنباء عالمية، أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية في الشهر الأخير من العام وسط نشاط نسبي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ربح حوالي 900 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 7ر641 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16 % ليصل إلى 11023.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.63% مسجلاً 2081.77 نقطة.

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بينما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.46% لينهي التعاملات عند مستوى 3030.35 نقطة.