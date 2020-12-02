محافظة القاهرة تستقبل طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر

قال محمفاظ القاهرة، خالد عبد العال، إن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة فى تلقى طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

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