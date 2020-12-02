خارجية السعودية تبحث مع كوسوفو علاقات ثنائية.. وداخلية العراق تناقش مع "الناتو" تقليل الجريمة ببغداد

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، 2 ديسمبر، لقاءًا افتراضيًا، بين فيصل بن عبدالله وزير الخارجية، ووزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، إن اللقاء، استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في سياق أخر، بحث عثمان الغانمي، وزير الداخلية العراقي، مع بير آلسون، رئيس بعثة حلف الناتو في العراق، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتناول اللقاء، حسب ما نشرته وكالات الأنباء العالمية، تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة بجميع أنواعها، وتبادل الخبرات بما يحقق الأهداف التي يطمح لها العراق وبعثة حلف الناتو.