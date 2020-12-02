إيقاف الشحات مبارتين رغم مشاركته في السوبر الإفريقي (تفاصيل)

تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال اأفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي.

وأكد الاتحاد الدولي الإفريقي في خطابه، أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

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وتوج الأهلي مؤخرا بلقب دوري أبطال أافريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

