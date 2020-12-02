تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال اأفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي.
وأكد الاتحاد الدولي الإفريقي في خطابه، أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.
اقرأ أيضا: "إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا!".. أشرف بن شرقي يتصدر جوجل بسبب رده على ميدو
وتوج الأهلي مؤخرا بلقب دوري أبطال أافريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف الشحات مبارتين رغم مشاركته في السوبر الإفريقي (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.