الخارجية السودانية تقول إنها استقبلت 143 مواطنًا من ليبيا

قالت الخارجية السودانية، إن مطار الخرطوم الدولي استقبل، اليوم الدفعة 13 من السودانيين العائدين من ليبيا وعددهم 143 مواطنا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السودان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا.

وأضافت الخارجية السودانية في بيان أنها تجري حاليا ترتيبات إجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت على إجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا.

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وأهابت بكل أبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة في طرابلس مباشرة، وأن أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى أرض الوطن.