رئيس حركة جيش تحرير السودان: نرحب بالتطبيع مع اسرائيل

أكد الدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية، رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن مصلحة السودان تعلو فوق كل المصالح.

وأشار خلال حوار مع وكالة السودان للأنباء، ونقلته وكالة الأنباء السودانية، إل تأييده لأي اتجاه يصب فى مصلحة تقدم البلد وتطوره خاصة فى إقامة علاقات مع الدول أو المؤسسات الخارجية.

ورحب بعملية التطبيع مع اسرائيل إن كان يفضى إلى ماهو خير فى مصلحة السودان، لافتا إلى تطبيع عدد من الدول مع اسرائيل لمصلحة اقتصاده وأمنها، قائلًا: "السودان ليس باستثناء من تلك الدول".

وفيما يختص بالتحديات التى تواجه الحكومة الحالية والمتمثل فى الوضع الاقتصادى وتدفق اللاجئين فى الشرق وانتشار جائحة الكورونا ذكر الهادى بان الامر يتطلب تضافر جهود كل الاطراف السياسية للعمل على الوفاق السياسيى لاكمال مؤسسات الحكم.

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ودعا الهادى الأطراف التى لم تنضم إلى ركب السلام بالإسراع بالانضمام لإنشاء حكومة تحقق الأمن والاستقرار والنماء والتطور للسودان.