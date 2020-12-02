البرهان يرسل برقية تهنئة أفريقيا الوسطى بمناسبة اليوم الوطني

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستين اركانج تواديرا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى. وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال البرقية، التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية عبر موقعها الإلكتروني، نيابة عن حكومة وشعب السودان عن أصدق آيات التهاني لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى متمنيا له موفور الصحة والعافية ولشعبها مزيدا من النماء والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. إقرأ أيضًا.. رئيس حركة جيش تحرير السودان: نرحب بالتطبيع مع اسرائيل

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي رسوخ أواصر العلاقات بين حكومتي وشعبي البلدين.

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