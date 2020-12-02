علي عبدالعال يهنئ رئيس المجلس الوطني لدولة الامارات بيوم الاستقلال

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقرغباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الإستقلال".
قدم الدكتور علي عبدالعال، إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، والذي وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.
وأضاف: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولتكم وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناءه المخلصين".
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وتابع: "نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفاناً بروابط الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة عن إيمان بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادى مصر".
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