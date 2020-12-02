علي عبدالعال يهنئ رئيس المجلس الوطني لدولة الامارات بيوم الاستقلال

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى صقرغباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الإستقلال".

قدم الدكتور علي عبدالعال، إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة ‏وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني‏، والذي وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.

وأضاف: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولتكم ‏وصانع وحدتها، الذى ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربى المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، ‏وهى ذات المسيرة والنهج الذى انتهجه أبناءه المخلصين".‏

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وتابع: "نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفاناً بروابط ‏الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة عن إيمان ‏بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع ‏عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادى مصر".‏