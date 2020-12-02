قالت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء، إن مباراة ريال مدريد المقبلة ضد إشبيليه قد تحسم مصير زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.
وتعرض ريال مدريد للخسارة الثانية في دوري أبطال أوروبا على يد شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين دون رد، ليتعقد موقف الفريق الملكي بشأن التأهل إلى منافسات دور الـ 16.
وبحسب ما ذكره برنامج "تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن بيريز قد يحسم قرار مصير زيدان مع ريال مدريد في حالة الخسارة أمام إشبيليه بالدوري الإسباني. ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع إشبيليه "يوم الأحد المقبل" بالجولة 12 من الدوري الإسباني.
وكانت التقارير الإسبانية، قد زعمت أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في البحث عن بدائل للمدرب الفرنسي، لافتة إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وإسبانيول السابق، وأيضًا راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب لريال مدريد ضمن حسابات رئيس النادي الإسباني.
اقرأ ايضا: "إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا!".. أشرف بن شرقي يتصدر جوجل بسبب رده على ميدو
جدير بالذكر أن زيدان نفى في تصريحات صحفية عقب الهزيمة أمام شاختار بأنه لا توجد نية للتفكير في الاستقالة، مؤكدًا استمراره في عمله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصير .. مباراة إشبيليه تحسم بقاء زيدان مع ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.