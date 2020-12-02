خاص لـ تحيا مصر ... حزب مستقبل وطن يحصل علي 262 مقعد من مقاعد برلمان 2021 حتي الآن

قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، أن حزب مستقبل وطن حصل في انتخابات مجلس النواب علي 262 مقعد في برلمان 2021، حتي الآن، بعد أن تم حسم مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقاعد الفردية للمرحلة الأولي، والجولة الأولي من المرحلة الثانية والمقرر أن تجري جولة الإعادة لها في 7و8 ديسمبر 2020.
وأكدت المصادر علي أن نصيب حزب مستقبل وطن من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر كان 145 مقعد، من أصل 284، وحصل أيضا علي 117 مقعد من المقاعد الفردية في المرحلة الأولي بجوليتها، والجولة الأولي من المرحلة الثانية، ويتبقي 101 مقعد في جولة الإعادة من المرحلة الثانية بجانب مقعد ديرمواس المؤجل بالمنيا، ينافس فيها ب69 مرشح بجابن الأحزاب والمستلقين، ومن ثم إجمالي المقاعد التى حصل عليها من القائمة بواقع 145 مقعد بجانب 117 مقعد فردي يكون 262 مقعد.
يشار إلي أن إجمالي مقاعد مجلس النواب 2021 بحسب قانون مجلس النواب، 568 بواقع 284 مقعد فردي و284 مقعد للقائمة، حيث النظام الانتخابي المختلط، بجانب نسبة التعيين المقدرة بـ5% ليكون إجمالي عدد المقاعد ما بين المنتخبين والمعينين بـ596 مقعد.
وكان موقع تحيا مصر قد رصد حصص الأحزاب السياسية علي مستوي المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب، بعد حسم جولات المرحلة الأولي وإعادتها، والجولة الأولي من المرحلة الثانية، ولا يتبقي سوي إعادة المرحلة الثانية، بواقع 100 مقعد، ستجري يومي 7و8 ديسمبر.
مقاعد مجلس النواب الفردية مقدرة وفق القانون بـ284 مقعد، كان منها 143 مقعد بالمرحلة الأولي و141 مقعد بالمرحلة الثانية، بالمرحلة الأولي أجريت الانتخابات الفردية علي 142 بعد تأجيل المنافسة علي مقعد دائرة ديرمواس، بالمنيا وتم حسم 32 مقعد من الجولة الأولي وأجريت جولة الإعادة علي 110 مقعد، وبالجولة الأولي من المرحلة الثانية حسمت 41 مقعد من أصل الـ141 ويتبيقي 100 مقعد لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، فى الوقت الذي توفي أحد النواب الفائزين من الجولة الأولي للمرحلة الثانية عن حزب الشعب الجمهوري ومن المنتظر أن تجري عليها انتخابات تكميلية بعد انطلاقة مجلس النواب الجديدة.
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برصد موقع تحيا مصر لإجمالي حصص الأحزاب السياسية في نتيجة الانتخابات الفردية حتي الآن، حصل حزب مستقبل وطن علي 117 مقعد فردي حتي الآن، وحصل حزب الشعب الجمهوري علي 17 مقعد فردي حتي الآن توفي منهم واحد، ليكون نصيبهم من المقاعد الفردية 16 مقعد حتي الآن، وحزب حماة الوطن حصل علي 4 مقاعد، وحزب النور حصل علي 7 مقاعد، وحزب الوفد حصل علي مقعدين، وحزب الحرية حصل علي مقعدين، وحصل المستقلون علي 34 مقعد، ليكون إجمالي المقاعد المحسومة حتي الآن 183 مقعد من أصل 284 ومنتظر 100 في إعادة المرحلة الثانية بالإضافة إلي مقعد ديرمواس ومقعد بنها وكفر شكر الذي توفي نائبه الفائز.
بجولة الإعادة المنتظرة في ديسمبر المقبل للمرحلة الثانية، والمقرر لها 100 مقعد، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ6مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين، وحزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة.
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