خاص لـ تحيا مصر ... حزب مستقبل وطن يحصل علي 262 مقعد من مقاعد برلمان 2021 حتي الآن

قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، أن حزب مستقبل وطن حصل في انتخابات مجلس النواب علي 262 مقعد في برلمان 2021، حتي الآن، بعد أن تم حسم مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقاعد الفردية للمرحلة الأولي، والجولة الأولي من المرحلة الثانية والمقرر أن تجري جولة الإعادة لها في 7و8 ديسمبر 2020.

وأكدت المصادر علي أن نصيب حزب مستقبل وطن من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر كان 145 مقعد، من أصل 284، وحصل أيضا علي 117 مقعد من المقاعد الفردية في المرحلة الأولي بجوليتها، والجولة الأولي من المرحلة الثانية، ويتبقي 101 مقعد في جولة الإعادة من المرحلة الثانية بجانب مقعد ديرمواس المؤجل بالمنيا، ينافس فيها ب69 مرشح بجابن الأحزاب والمستلقين، ومن ثم إجمالي المقاعد التى حصل عليها من القائمة بواقع 145 مقعد بجانب 117 مقعد فردي يكون 262 مقعد.



يشار إلي أن إجمالي مقاعد مجلس النواب 2021 بحسب قانون مجلس النواب، 568 بواقع 284 مقعد فردي و284 مقعد للقائمة، حيث النظام الانتخابي المختلط، بجانب نسبة التعيين المقدرة بـ5% ليكون إجمالي عدد المقاعد ما بين المنتخبين والمعينين بـ596 مقعد.



وكان موقع تحيا مصر قد رصد حصص الأحزاب السياسية علي مستوي المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب، بعد حسم جولات المرحلة الأولي وإعادتها، والجولة الأولي من المرحلة الثانية، ولا يتبقي سوي إعادة المرحلة الثانية، بواقع 100 مقعد، ستجري يومي 7و8 ديسمبر. وكان موقع تحيا مصر قد رصد حصص الأحزاب السياسية علي مستوي المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب، بعد حسم جولات المرحلة الأولي وإعادتها، والجولة الأولي من المرحلة الثانية، ولا يتبقي سوي إعادة المرحلة الثانية، بواقع 100 مقعد، ستجري يومي 7و8 ديسمبر. مقاعد مجلس النواب الفردية مقدرة وفق القانون بـ284 مقعد، كان منها 143 مقعد بالمرحلة الأولي و141 مقعد بالمرحلة الثانية، بالمرحلة الأولي أجريت الانتخابات الفردية علي 142 بعد تأجيل المنافسة علي مقعد دائرة ديرمواس، بالمنيا وتم حسم 32 مقعد من الجولة الأولي وأجريت جولة الإعادة علي 110 مقعد، وبالجولة الأولي من المرحلة الثانية حسمت 41 مقعد من أصل الـ141 ويتبيقي 100 مقعد لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، فى الوقت الذي توفي أحد النواب الفائزين من الجولة الأولي للمرحلة الثانية عن حزب الشعب الجمهوري ومن المنتظر أن تجري عليها انتخابات تكميلية بعد انطلاقة مجلس النواب الجديدة. فيديو..محمود فايد:الأكثرية النيابية لبرلمان 2021 فى طريقها لمستقبل وطن...والدور الرقابي لمجلس الشيوخ سيكون بـ"صيغة تعاونية"