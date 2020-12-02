رئيس البرلمان العربى يُثمن البيان السعودى - المصرى برفض التدخلات الخارجية

جدة - نرمين السيد - ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والذى أكد على رفض البلدين التدخلات الإقليمية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى أهمية الدور العربى فى حل أزمات المنطقة فى إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولى.





وأشاد رئيس البرلمان العربى، وفقا لبيان صحفى، بمُخرجات هذا الاجتماع الذى أكد على أهمية ضمان حرية الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، خاصة فى ضوء التهديدات المستمرة التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من النظام الإيرانى، فى منطقة جنوب البحر الأحمر بزرعها الألغام البحرية وإطلاقها الزوارق المفخخة لتهديد أمن الملاحة الدولية فى هذه المنطقة الحيوية ذات الأهمية الكبرى للتجارة العربية والإقليمية والدولية. ورحب رئيس البرلمان العربى بما ورد فى البيان بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية فى شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية، مؤكداً دعم البرلمان العربى للتوصل إلى حل سياسى شامل بإرادة ليبية خالصة لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها الموحدة. وأعرب رئيس البرلمان العربى، دعم البرلمان العربى لاستمرار وتعزيز آلية التنسيق والتشاور السياسى بين الدول العربية على المستويات الثنائية والجماعية، بما يسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وحماية وتعزيز الأمن القومى العربى.

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