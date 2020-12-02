صور.. محافظ الفيوم : الدولة مهتمة بالتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مجمع الصناعات المقام على مساحة 51 فدانا بمدينة الفيوم الجديدة، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، تمهيداً لافتتاحه خلال 3 أشهر.





جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى لفروع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ونيفين بدرالدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس عبدالوهاب صميدة رئيس مدينة الفيوم الجديدة، ومسئولى الكهرباء.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفى، أن المجمع الصناعى مقام على مساحة 51 فدانا، ويحتوى على عدد 11 هنجر معدنى، بإجمالى 116 وحدة، وكل وحدة بمساحة 648 متر مربع، منها 432 مترا مغطى، ومساحة 216 مترا مكشوف، كما يحتوى المجمع على 3 هنجر خرسانى أرضى ودورين، يحتوى الهنجر الواحد على 192 وحدة بإجمالى 576 وحدة، مساحة الوحدة 48 مترا، بإجمالى 692 وحدة بالمجمع.

وأضاف أن المحافظ وجه مسؤولى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بسرعة توصيل المرافق للمجمع، تمهيداً لتشغيله.

وثمن المحافظ زيارة مسؤولى جهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم، فى إطار الاستفادة القصوى من مشروعات الجهاز لأهالى الفيوم، موضحا ما تتميز به المحافظة من مناخ مناسب للعمل وإقامة المشروعات، لافتاً الى التوجه نحو التكتلات الصناعية والاقتصادية لخدمة أهالى المحافظة، وذلك من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة الاستثمار.

وأشار محافظ الفيوم، إلى اهتمام الدولة بالمنتجات اليدوية ومنها فى الفيوم السجاد والفخار والخزف وأعمال الجريد، لافتاً أن المحافظة تعمل على تسويقها فى المعارض ومنافذ البيع، فضلاً عن الاستفادة من قرى الظهير الصحراوى وتوطين الصناعات اليدوية بتلك القرى، وتوفير مشروعات صغيرة لذوى الهمم لتشجيعهم، والتمكين الٌاقتصادى للمرأة والشباب.

ومن جهته، وجه نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، الشكر لمحافظ الفيوم للتعاون المشترك فى خلق فرص العمل وتوفير مشروعات للشباب، موضحا أنه تم ضخ تمويل بـ 2 مليار و600 مليون جنية منذ بدء عمل الجهاز، لافتاً إلى التنسيق مع المحافظات للتعاون لإقامة التجمعات الصناعية، وكذا معارض لمساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، وتسهيل الحصول على العلامة التجارية، وكذا عرض منتجاتهم على المنصة الرقمية، بالإضافة إلى توفير دراسات سوق العمل، وأماكن تسويقية بالمحافظات.