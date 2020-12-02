صور.. محافظ الفيوم : الدولة مهتمة بالتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب

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جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى لفروع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ونيفين بدرالدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس عبدالوهاب صميدة رئيس مدينة الفيوم الجديدة، ومسئولى الكهرباء.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفى، أن المجمع الصناعى مقام على مساحة 51 فدانا، ويحتوى على عدد 11 هنجر معدنى، بإجمالى 116 وحدة، وكل وحدة بمساحة 648 متر مربع، منها 432 مترا مغطى، ومساحة 216 مترا مكشوف، كما يحتوى المجمع على 3 هنجر خرسانى أرضى ودورين، يحتوى الهنجر الواحد على 192 وحدة بإجمالى 576 وحدة، مساحة الوحدة 48 مترا، بإجمالى 692 وحدة بالمجمع.
وأضاف أن المحافظ وجه مسؤولى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بسرعة توصيل المرافق للمجمع، تمهيداً لتشغيله.
وثمن المحافظ زيارة مسؤولى جهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم، فى إطار الاستفادة القصوى من مشروعات الجهاز لأهالى الفيوم، موضحا ما تتميز به المحافظة من مناخ مناسب للعمل وإقامة المشروعات، لافتاً الى التوجه نحو التكتلات الصناعية والاقتصادية لخدمة أهالى المحافظة، وذلك من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة الاستثمار.
وأشار محافظ الفيوم، إلى اهتمام الدولة بالمنتجات اليدوية ومنها فى الفيوم السجاد والفخار والخزف وأعمال الجريد، لافتاً أن المحافظة تعمل على تسويقها فى المعارض ومنافذ البيع، فضلاً عن الاستفادة من قرى الظهير الصحراوى وتوطين الصناعات اليدوية بتلك القرى، وتوفير مشروعات صغيرة لذوى الهمم لتشجيعهم، والتمكين الٌاقتصادى للمرأة والشباب.
ومن جهته، وجه نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، الشكر لمحافظ الفيوم للتعاون المشترك فى خلق فرص العمل وتوفير مشروعات للشباب، موضحا أنه تم ضخ تمويل بـ 2 مليار و600 مليون جنية منذ بدء عمل الجهاز، لافتاً إلى التنسيق مع المحافظات للتعاون لإقامة التجمعات الصناعية، وكذا معارض لمساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، وتسهيل الحصول على العلامة التجارية، وكذا عرض منتجاتهم على المنصة الرقمية، بالإضافة إلى توفير دراسات سوق العمل، وأماكن تسويقية بالمحافظات.
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