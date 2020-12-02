البابا تواضروس: كثرة الكلام لا تخلو من معصية ومصر واجهت 70 ألف...

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى عظته الأسبوعية ، اليوم الأربعاء ، التي خصصها عن "الكلام"، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن أكثر ما يستخدمه الإنسان يوميا هو الكلام، وكثرة الكلام لا تخلو من معصية، مضيفا أن الدولة المصرية خصصت إدارة حكومية للرد على الشائعات ، بعدما وصل حجم الشائعات الى 70 ألف شائعة خلال 3 أشهر تخص مجريات الحياة فى مصر.
وأضاف البابا تواضروس ، هناك أديرة يتم فيها تدريب الرهبان على الصمت، وكلامك كالعطور أو الصخور ، هناك دروس يجب الاستفادة والتعلم منها مثل ،لا تكثر الكلام دون داعى، فالتسرع فى الكلام قد يؤدى لجرح الآخر، وفى برامج " التوك شو " نجد الضيفين يتكلمون فى نفس الوقت ونحن لا نعرف من يقول ماذا؟ ولكن الشطارة أن يفهم الإنسان ماذا يقول الآخر.
وقال البابا، من الدورس التي يجب أن نتعلمها "لا تماذح سليط اللسان، و المثل المصرى يقول " امشي عدل يحتار عدوك فيك " والكلام كالرصاص ممكن مقالة تثير اضطراب فى المجتمع".
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