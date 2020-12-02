انهيار عقار في الإسكندرية.. والمحافظ يشرف على عمل قوات الحماية المدنية

ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، عن انهيار العقار رقم 16 بشارع الفردوس - أرضي وثلاث أدوار متفرع من شارع منشا بمحرم بك بنطاق حي وسط. وعلى الفور حشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قوات الحماية المدنية وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف علي مستجدات الوضع علي أرض الواقع. وسوف يتم موافاتكم بكافة البيانات أول بأول.

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