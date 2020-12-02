شاهد.. رئيس الأركان يتابع الاستعداد القتالي لقوات المنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الإصطفاف والإستعداد القتالى لعناصر تأمين القوات المسلحة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى والمشروع التكتيكى بجنود " بدر- 6 " بالرماية بالذخيرة الحية. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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