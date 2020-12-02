مايا مرسى: حملة السكة أمان رسالة مصر للعالم لمواجهة التحرش

أعربت مايا مرسى،رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالتعاون مع هيئة السكة الحديد واهتمامها بحماية المرأة وتحقيق الامان والسعادة لسيدات مصر.

وقدمت رئيسة المجلس القومى للمرأة التهنئة لهيئة السكة الحديد لفوزها بالجائز البرونزية من البنك الاوروبى للتنمية؛ لإنشائها لجنة لمنع التحرش بهيئة السكة الحديد ووضع بروتوكول لمنع التحرش الجنسى فى القطارات وتنظيم حملات توعية فى محطات السكة الحديد وتمنت لهم تحقيق مزيد من النجاحات.

ونوهت مايا مرسى بأن هناك قانون لمنع التحرش فى مصر، ويطبق القانون فى الشارع والمدارس وفى كل مكان، مشيرة لأهمية توعية المواطنات بأن هناك رقم للشكاوى فى حالات التحرش وبذلك نقضى على هذه الجريمة،

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أهمية اطلاق حملة السكة امان لمناهضة العنف ضد المرأة، لتعلن مصر أنها تعمل على كل الخدمات التيسيرية التى تخص المرأة التى تتعرض للتحرش

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء به 40% من السيدات و25% للسيدات فى مجلس النواب ، و40سيده فى مجلس الشيوخ بسبب دعم الحكومة والقيادة المصرية للنساء فى مصر.

وأكدت أن السكة أمان حملة لن تتوقف ومستمرة فى كل محطات مصر ، حتى تطمئن سيدات مصر، وقدمت الشكر لكل من ساهم فى هذه الحملة.

جاء ذلك فى مؤتمر اطلاق الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، فعاليات حملة "السكة أمان" بمقر وزارة النقل.

وحضر انطلاق الحملة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيسة المجلس القومي للمرأة والمدير الإقليمي للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتضمنت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وتسلم الهيئة الجائزة البرونزية من البنك الاوروبى لسكك حديد مصر لانشائها لجنة لمنع التحرش .