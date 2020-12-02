ليلى اسكندر: نسعى لجعل مصر من أول 30 دولة فى سعادة المواطنين

أعربت ليلى اسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة السابقة عن سعادتها بإطلاق برنامج "السكة أمان" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والشراكة مع بنك التنمية الأوروبى وجامعة اليابان.

وأضافت" اسكندر" أن البرنامج انطلق بسبب التحول العالمى لتحقيق أهداف الاستدامة ، ولفتت أن الحملة تعمل على محطات السكة الحديد.

وأشارت أن هدف البرنامج القضاء على الفقر والجوع والمساواة والتنمية الاقتصادية، وأنها تعمل عمل على وثيقة مصر 2030 للتنمية التى تم اطلاقها فى مراجعتها فى عام 2016.

ونوهت أنه فى الوثيقة مصر فى 2030 ستكون ذات اقتصاد تنافسى يستثمر الانسان ويرتقى بالحياه ويعمل على سعادة المصريين, وهذا ما نسعى لتحقيقه بأن تكون مصر من 30 دولة فى سعادة المواطنين والتنافسية.

وأكدت أن محاور الوثيقة الاقتصاد والطاقة والشفافية والتعليم والعدالة الاجتماعية والصحة والبيئةوغيرها من محاور تخدم سعادة المصريين.

جاء ذلك فى مؤتمر إطلاق الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فعاليات حملة "السكة أمان". وذلك بمقر وزارة النقل.

وحضر انطلاق الحملة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيسة المجلس القومي للمرأة والمدير الإقليمي للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتضمنت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وتسلم الهيئة الجائزة البرونزية من البنك الاوروبى لسكك حديد مصر لانشائها لجنة لمنع التحرش .