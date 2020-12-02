صور.. رئيس الإنجيلية: لا بد من مواجهة خطاب الكراهية ببناء جسور السلام

جدة - نرمين السيد - نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية لقاءً بعنوان "آليات مواجهة خطاب الكراهية" برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.





شارك فى المنتدى كل من الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور جمال شيحة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، وأدار اللقاء النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب المصرى.

وقال رئيس الإنجيلية فى كلمة الافتتاح: "لا بد من مواجهة خطاب الكراهية ببناء جسور وثقافة السلام، وفهم عميق لمفهوم التسامح الحقيقى، وهو التسامح بدون شروط أو ترتيب، كما لا بد من مواجهة خطاب الكراهية معًا".

وأضاف زكى: "مصر بطبيعتها دولة ذات تعددية ومن طبيعتها التسامح بدرجة عالية، فنحن نريد أن يكون لدينا تناسق فى مواقفنا، حيث كان لنا موقفنا الواضح أثناء الإساءات التى تعرضت لها الأديان، فالحرية ليست انفلاتًا وليست مطلقة، ولكن الحرية محدودة وتراعى مقدسات الآخرين".

كما حضر عدد من الكتاب والمفكرين وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب المصرى، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأعضاء التنسيقية لشباب الأحزاب، وعدد من الإعلاميين وممثلى المجتمع المدنى.