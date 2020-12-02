رئيس الشيوخ يهنئ المجلس الاتحادى الإماراتى بمناسبة اليوم الوطنى للدولة

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة، لصقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم فيها باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ المصرى، بأصدق التهانى بمناسبة اليوم الوطنى لدولة الإمارات.





وأكد رئيس مجلس الشيوخ، فى البرقية، أنها فرصة غالية لمشاركة مسؤولى وشعب الإمارات أفراحهم، والتأكيد على الروابط القوية التى تربط البلدين حكومة وشعباً. ولفت إلى أنها مناسبة غالية، والتى نستذكر بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وبانى نهضتها، والذى كان داعما مخلصاً لقضايا أمتنا العربية وهو ذات النهج الذى انتهجه أبناؤه من بعده.

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