إطلاق حملة السكة أمان بالتعاون بين السكة الحديد والقومى للمرأة

جدة - نرمين السيد - حضر فعاليات المؤتمر، هايكة هارمجارت المدير الإقليمى للبنك الأوروبى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث تم إطلاق الحملة من مقر وزارة النقل، تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأعلن رئيس هيئة السكة الحديد، أن الحملة تهدف إلى التوعية بقضايا النقل الآمن، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، فى إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها، لتوفير نقل ذا جودة أفضل لضمان اطمئنان وراحة المسافرين.

وتضمن حفل إطلاق حملة "السكة أمان"، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومى للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتشكيل علاقة طويلة المدى للتعاون فى مختلف المجالات واتخاذ تدابير طويلة الأجل لتعزيز تمكين المرأة.

كما تسلم السيد المهندس أشرف رسلان الجائزة البرونزية لعام 2020 من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تحت فئة النوع الاجتماعى والاندماج الاقتصادى، لتحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر الريادة فى هذا المجال، ولجهودها الكبيرة التى بذلت فى مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى.

يذكر أن هيئة السكة الحديد حصلت فى عام 2018 على الجائزة الذهبية من جوائز الاستدامة التى يقدمها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى فئة افضل الممارسات البيئية والاجتماعية لدورها الرائد فى هذا المجال كنواة ولبنة أولى فى بناء عظيم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها باطلاق هذه الحملة الهامة، وبالتعاون المثمر مع وزارة النقل بقيادة كامل الوزير وما نلمسه من حرصه الدائم على دعم المرأة وتمكينها وتوفير الحماية لها، وبالتعاون للمرة الأولى مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيادة المهندس أشرف رسلان وأكدت فخرها بحرص الهيئة على تطوير خدماتها لتوفير بيئة آمنة للمرأة والفتاة.

وقدمت التهنئة للهيئة لفوزها بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول، لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسى فى النقل بالسكك الحديدية.

وصرحت الدكتورة هايكة هارمغارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "إن هذه الحملة إنجاز بارز فى مصر؛ يفخر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتعاونه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والمجلس القومى للمرأة لتحقيقه، فى إطار استثمارات البنك فى البنية التحتية مع شركائه المحليين البارزين".

وتابعت: "جهودنا المشتركة ستساعد فى تحسين وصول المرأة إلى وسائل النقل والتنقل الآمن، وهو أمر حيوى لإدماجها الكامل وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد".

وفى نهاية المؤتمر عبر المهندس أشرف رسلان والدكتورة مايا مرسى عن أمنياتهم بنجاح هذه الحملة المهمة، وأن تحقق أهدافها فى نشر الوعى بقضايا المرأة، وتوفير الأمن والراحة للسيدات والفتيات داخل القطارات، مؤكدين على دعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمجلس القومى للمرأة، فى سبيل إنجاح الحملة، وتطلعهم لمزيد من التعاون والشراكة فى المستقبل.