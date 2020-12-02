لا تكن ثرثارًا.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية

جدة - نرمين السيد - ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.





ودار موضوع العظة التى ألقاها قداسة البابا تواضروس الثانى، حول تأملات فى سفر يشوع ابن سيراخ "لا تكن ثرثارًا".

وأضاءت الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس أنوارها باللون البرتقالى اليوم، تضامنًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومع المجلس القومى للمرأة والمجتمع الدولى فى إطلاق حملة "الـ 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة".

وتنطلق حملة "الـ 16 يوما" فى الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولى لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.