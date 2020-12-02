الفريق محمد فريد يشهد إجراءات المشروع التكتيكي «بدر 6» على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى للمشروع التكتيكى بدر 6 لعناصر القوات المسلحة من كافة الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة، على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى اطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة التدابير المتخذة لحماية الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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