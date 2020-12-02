لا تكن ثرثارا.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بحضور العظة مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وعدد محدود من أبناء الكنيسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودار موضوع العظة التي ألقاها قداسة البابا تواضروس الثاني حول تأملات في سفر يشوع ابن سيراخ "لا تكن ثرثارًا ".

وأضاءت الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس أنوارها باللون البرتقالي اليوم، تضامنًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع الدولي في إطلاق حملة "الـ ١٦ يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة".

وتنطلق حملة "الـ ١٦ يوم" في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتي اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق ١٠ ديسمبر الجارى.

ويرمز اللون البرتقالي إلى مستقبلٍ خالٍ من جميع أشكال العنف ضد المرأة فى جميع أنحاء العالم، وخلال الـ ١٦ يوم من النشاط تضاء المباني والمعالم الأثرية الشهيرة في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي كدعوة لزيادة الوعي وحشد الجهود مع إرسال رسالة إلى العالم بأسره مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى أمس محاضرة بالكلية الإكليريكية بالعباسية لطلاب الفرقة الأولى حيث يدرس مادة العهد الجديد.

من ناحية أخرى، أعلنت كنائس شبرا الشمالية برئاسة نيافة الأنبا إنجيلوس الأسقف العام والمشرف على قطاع كنائس المنطقة مجموعة من الإجراءات بسبب الإنتشار السريع لعدوى فيروس كورونا وقوة الإصابات التي أدت إلى وفاة العديد من المصابين وحرصا على التقليل من فرص الإصابة، فقد تقرر إقتصار الخدمة بكنائس المنطقة طوال فترة الصوم المقدس على صلاة القداس الإلهي ويكون بسابق الحجز للعدد المسموح به لكل كنيسة مع الإلتزام بكل الإجراءات الإحترازية قبل دخول الكنيسة وطوال فترة القداس.

كما تقتصر صلوات الجنازات على حضور عدد لا يتجاوز الخمسين فردًا مشتملًا أسرة المتوفى، مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، وإستمرار متابعة الإفتقاد تليفونيًا.

وأعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، في وقت سابق تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهري ديسمبر ويناير بعد أن تم الإعلان رسميًا بالدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.