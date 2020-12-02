وزير الزراعة يكلف "زغلول" بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء و "شوقي" نائبا له

كلف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء وذلك لحين شغلها وفقا لأحكام القانون. كما أصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حسام شوقي مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء بالعمل نائبا لرئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية وذلك لحين شغلها وفقا لأحكام القانون. مركز بحوث الصحراء بمصر هو أقدم مراكز البحوث في مصر حيث افتتح رسمياً في 30 ديسمبر 1950م تحت اسم معهد فؤاد الأول للصحراء حتى صدر القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1990م بإنشاء مركز بحوث الصحراء كهيئة علمية لها الشخصية الإعتبارية تتبع وزير الإستصلاح الزراعي، وهو يختص بكل مايتعلق بالزراعة والمياه والإنتاج الحيوانى تحت الظروف الجافة وشبة الجافة.

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