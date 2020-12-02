انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً| قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استجابة من الحكومة المصرية لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية داخل جمهورية مصر العربية، وافق منذ قليل مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الجاري 2020،حيث وافق المجلس في اجتماعه اليوم تحت رئاسة الدكتور ” مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح حتى نهاية ديسمبر الجاري.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء “نادر سعد” ان قرار الموافقة جاء تلبية لرغبات العديد من المواطنين، حيث تزاحم العديدون منهم اليوم أمام المكاتب الإدارية من أجل التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء.

وحرصاً من الكومة الحالية على رفع المعاناة على جميع المواطنين، وافقت الكومة المصرية اليوم على مد فترة التصالح في مخالفات البناء، كما أشار أنه يوجد تكليفات مشددة من مجلس الوزراء على جميع الجهات الحكومية من اجل التخفيف عن المواطنين في التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة.

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وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء ان قانون التصالح جاء من أجل تقنين الأوضاع للمباني المخالفة حرصاً من الحكومة على المواطنين، وعدم هدم تلك المباني وتعرض صاحبها.