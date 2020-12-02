فيديووصور..المهندس أشرف رشاد بـ ندوة تحيا مصر: "مُتعتي في الحياة العمل السياسي...و اطور علاقتي به لخدمة وطني"



تحدث النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب أشرف رشاد، عن نشأته بصعيد مصر، وهواياته المفضلة وذلك بندوة موقع تحيا مصر، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، في ضوء لقاءاته رموز العمل السياسي والبرلماني في مصر.

وقال النائب أشرف رشاد:" الجميع يدرك نشأتي كشاب صعيدي من محافظة قنا، و تعلمت فى جامعة أسيوط، وهي المحافظة التي أعتبرها محافظتي الثانية بعد محافظة قنا لما تلقفت فيها العديد من الخبرات السياسية، ولكن أنا رجل بلا مُتع فى الحياة سوي السياسة"، متابعا:" مقدرش أقول على هواية أخري ..وطبعا بحب القراءة ولكن كل ما هو في إطار السياسة، حيث القراءة السياسية والعمل التنظيمي، والتنظيمات السياسية، والشخصيات والعلامات السياسية في الدول الأخير. ..وأعتقد أن السياسة هي نقطة البداية ونقطة النهاية في كل هواياتي وكافة مُتعي".

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