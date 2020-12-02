تحدث النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب أشرف رشاد، عن نشأته بصعيد مصر، وهواياته المفضلة وذلك بندوة موقع تحيا مصر، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، في ضوء لقاءاته رموز العمل السياسي والبرلماني في مصر.
وقال النائب أشرف رشاد:" الجميع يدرك نشأتي كشاب صعيدي من محافظة قنا، و تعلمت فى جامعة أسيوط، وهي المحافظة التي أعتبرها محافظتي الثانية بعد محافظة قنا لما تلقفت فيها العديد من الخبرات السياسية، ولكن أنا رجل بلا مُتع فى الحياة سوي السياسة"، متابعا:" مقدرش أقول على هواية أخري ..وطبعا بحب القراءة ولكن كل ما هو في إطار السياسة، حيث القراءة السياسية والعمل التنظيمي، والتنظيمات السياسية، والشخصيات والعلامات السياسية في الدول الأخير. ..وأعتقد أن السياسة هي نقطة البداية ونقطة النهاية في كل هواياتي وكافة مُتعي".
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وأضاف المهندس أشرف رشاد في حديثه ردًا علي تساؤلات ذات صلة عن اهتماماته وهواياته خارج الإطار السياسي،:" بأنه بلا مُتع في الحياة أو هواية سوي السياسة، ولكن السياسة ليست بالمفهوم الدارج، لدى العديد من الأصدقاء والأصحاب بأن السياسية ما هي إلا مجرد انتخابات"، مشيرا إلى أن الانتخابات ما هي إلا باب صغير من أبواب السياسة، وفكرة تكاد تُري بالعين المجردة، والسياسة فيها الكثير والكثير من العمل التنظيمي والعمل التشريعي وأبواب أخري بدون أن نتطرق للانتخابات من قريب أو من بعيد".
وواصل حديثه بقوله:" بلاقي نفسي في السياسة .. وفي سبيل عملي السياسي أتناسى أي هواية أخرى"، متابعا:" أنا أحب السياسة لأنها سياسة بغض النظر عن أي مكتسبات أو مناصب أو أي عمل تشريعي"، مشيرا إلي أنه يحاول أن يطور هذه العلاقة والهواية المشروعة دائما لخدمة بلدي ووطني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديووصور..المهندس أشرف رشاد بـ ندوة تحيا مصر: "مُتعتي في الحياة العمل السياسي...و اطور علاقتي به لخدمة وطني" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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