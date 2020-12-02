المصرية للاتصالات تحدد أسعار باقات كنترول تظبيط من we

كشفت المصرية للاتصالات عن باقات كنترول تظبيط بأسعار مناسبة لتخدم احتياجات كافة عملاء وي حيث تبدأ باقات كنترول تظبيط من 25 جنيه وتوفر المصرية للاتصالات من خلالها إمكانية الاستمتاع بالإنترنت طول الوقت.
قيمة الاشتراك الشهري 25 جنيه
يمنح العميل 1 جيجا انترنت و 2 جيجا لمدة 3 شهور للعملاء الجديد
يمنح العميل 400 دقيقة لكل الشبكات
يمنح العميل 500 دقيقة هدية لشبكة وي فقط
دقيقة المكالمات من وي إلى وي تحتسب وحدة واحدة
دقيقة المكالمات من وي إلى أي شبكة أخرى تحتسب 5 دقائق
يتم منح العميل الجديد أول 3 شهور 400 دقيقة أخرى
إجمالي الدقائق للعميل الجديد 800 دقيقة لكل الشبكات + 500 دقيقة لشبكة وي
كود باقة كنترول تظبيط 25 جنيه هو *660*25#
سعر باقة كنترول تظبيط 40 من وي
مبلغ الاشتراك الشهري 40 جنيها
يتم منح المستخدم 2 جيجا بايت انترنت و4 جيجا لمدة 3 أشهر للعميل الجديد
يتم منح المستخدم 700 دقيقة لكل الشبكات و 700 دقيقة أخرى للمستخدم الجديد لمدة 3 شهور
يتم منح المستخدم 500 دقيقة مجانية لشبكة وي فقط
الدقيقة من وي إلى وي تحسب وحدة واحدة
الدقيقة من وي إلى أي شبكة ثانية تحسب 5 وحدات
كود باقة كنترول تظبيط بجد 40 جنية *660*40#
سعر باقة كنترول تظبيط 65 من we
الاشتراك الشهري 65 جنيه بدون الضريبة
يمنح المشترك 5 جيجا بايت شهريا
يمنح المشترك 800 دقيقة لكل الشبكات
المستخدم الجديد يمنح ضعف باقة المكالمات والنت مجانا لمدة 3 شهور
بالإضافة إلى 500 دقيقة مجانية إلى شبكة وي فقط
دقيقة وي إلى وي تحسب دقيقة واحدة
دقيقة وي إلى اتصالات أو اورنج أو فودافون بـ 5 دقائق
كود باقة كنترول تظبيط 65 من we *660*65#
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نظام كنترول تظبيط 100 من المصرية للاتصالات
الاشتراك الشهري 100 جنية غير شاملة الضريبة
يتم منح العميل 10 جيجا إنترنت مجانا خلال الشهر
يتم منح العميل 800 دقيقة لكل الشبكات
يتم منح العميل الجديد عرض ضعف باقة الإنترنت والمكالمات لمدة 3 شهور
يتم منحه 500 دقيقة مجانية لشبكة وي
يتم احتساب دقيقة وي إلى وي بـ وحدة واحدة
يتم احتساب دقيقة وي إلى أي شبكة أخرى بـ 5 وحدات
كود كنترول تظبيط 100 من المصرية للاتصالات *660*100#
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