المصرية للاتصالات تحدد أسعار باقات كنترول تظبيط من we

كشفت المصرية للاتصالات عن باقات كنترول تظبيط بأسعار مناسبة لتخدم احتياجات كافة عملاء وي حيث تبدأ باقات كنترول تظبيط من 25 جنيه وتوفر المصرية للاتصالات من خلالها إمكانية الاستمتاع بالإنترنت طول الوقت.

قيمة الاشتراك الشهري 25 جنيهيمنح العميل 1 جيجا انترنت و 2 جيجا لمدة 3 شهور للعملاء الجديديمنح العميل 400 دقيقة لكل الشبكاتيمنح العميل 500 دقيقة هدية لشبكة وي فقطدقيقة المكالمات من وي إلى وي تحتسب وحدة واحدةدقيقة المكالمات من وي إلى أي شبكة أخرى تحتسب 5 دقائقيتم منح العميل الجديد أول 3 شهور 400 دقيقة أخرىإجمالي الدقائق للعميل الجديد 800 دقيقة لكل الشبكات + 500 دقيقة لشبكة ويكود باقة كنترول تظبيط 25 جنيه هو *660*25#

سعر باقة كنترول تظبيط 40 من وي

مبلغ الاشتراك الشهري 40 جنيها

يتم منح المستخدم 2 جيجا بايت انترنت و4 جيجا لمدة 3 أشهر للعميل الجديد

يتم منح المستخدم 700 دقيقة لكل الشبكات و 700 دقيقة أخرى للمستخدم الجديد لمدة 3 شهور

يتم منح المستخدم 500 دقيقة مجانية لشبكة وي فقط

الدقيقة من وي إلى وي تحسب وحدة واحدة

الدقيقة من وي إلى أي شبكة ثانية تحسب 5 وحدات

كود باقة كنترول تظبيط بجد 40 جنية *660*40#

سعر باقة كنترول تظبيط 65 من we

الاشتراك الشهري 65 جنيه بدون الضريبة

يمنح المشترك 5 جيجا بايت شهريا

يمنح المشترك 800 دقيقة لكل الشبكات

المستخدم الجديد يمنح ضعف باقة المكالمات والنت مجانا لمدة 3 شهور

بالإضافة إلى 500 دقيقة مجانية إلى شبكة وي فقط

دقيقة وي إلى وي تحسب دقيقة واحدة

دقيقة وي إلى اتصالات أو اورنج أو فودافون بـ 5 دقائق

كود باقة كنترول تظبيط 65 من we *660*65#

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نظام كنترول تظبيط 100 من المصرية للاتصالات

الاشتراك الشهري 100 جنية غير شاملة الضريبة

يتم منح العميل 10 جيجا إنترنت مجانا خلال الشهر

يتم منح العميل 800 دقيقة لكل الشبكات

يتم منح العميل الجديد عرض ضعف باقة الإنترنت والمكالمات لمدة 3 شهور

يتم منحه 500 دقيقة مجانية لشبكة وي

يتم احتساب دقيقة وي إلى وي بـ وحدة واحدة

يتم احتساب دقيقة وي إلى أي شبكة أخرى بـ 5 وحدات

كود كنترول تظبيط 100 من المصرية للاتصالات *660*100#