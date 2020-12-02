أول فيديو لتجهيزات موكب نقل المومياوات لمتحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه، إن العالم بالكامل ينتظر تلك اللحظة، موضحًا أن البروفات النهائية تتواصل استعداد لموكب نقل المومياوات، والتى تتكون من 22 عربة بطراز مصرى قديم، إضافة إلى العجلات الحربية، لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة.
وأوضح أن مصر تجهز لهذه الاحتفالية العالمية، التى من المقرر أن تنقلها وسائل الإعلام الدولية، فى حدث يحدث لأول مرة منذ عام 1902، بأياد مصرية.
كانت وزارة السياحة والآثار، نفت تنظيم الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، الذى أشيع أنه سيكون يوم الجمعة الموافق 4 /12 /2020، مؤكدة أنه لم يتم بعد تحديد موعد تنظيم هذه الفعالية.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، فى بيانها، أنه فور تحديد الموعد سيتم الإعلان عنه بوقت كافٍ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الترويج الجيد لهذه الفعالية الهامة والتغطية الإعلامية الموسعة لها.
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