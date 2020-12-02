عقار الإسكندرية صادر له 3 قرارات ترميم.. والمحافظ: يوجد أسرتين تحت الأنقاض

جدة - نرمين السيد - كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، مساء اليوم الأربعاء.

وانتقل المحافظ يرافقه كل من نائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط.

وتبين من الفحص أن عقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضى وثلاث طوابق علوية، وانهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

وقال المحافظ أن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين أسفل أنقاض العقار، لافتا إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض ومحاولة إنقاذهم.

وأشار الشريف أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار.

وكلف المحافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض.