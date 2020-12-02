الكاتدرائية المرقسية تضىء باللون البرتقالى تضامنا مع القومى للمرأة

جدة - نرمين السيد - أضاءت الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، أنوارها باللون البرتقالى، مساء اليوم الأربعاء، تضامنًا من الكنيسة الأرثوذكسية مع المجلس القومى للمرأة والمجتمع الدولى، فى إطلاق حملة الـ"16 يوم من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة".





وتنطلق الحملة فى 25 نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولى لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر. ويرمز اللون البرتقالى إلى مستقبلٍ خالٍ من جميع أشكال العنف ضد المرأة فى جميع أنحاء العالم، وخلال الـ 16 يوم من النشاط تضاء المبانى والمعالم الأثرية الشهيرة فى جميع أنحاء العالم باللون البرتقالى، كدعوة لزيادة الوعى وحشد الجهود، مع إرسال رسالة إلى العالم بأسره، مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول.

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