فيديو.. التنمية المحلية: 95% نسب التصالح فى مخالفات البناء ببعض المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأشار قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن الشهر المقبل ستعمل الوزارة على خدمة أكبر عدد من طلبات التصالح، وأن الوزارة طالبت المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات جدية التصالح لفحصها سريعا.
وقال قاسم إنه تم تحصيل مبالغ كبيرة من محافظة القاهرة، كما أن محافظة البحيرة تخطت ربع مليون طلب تصالح حتى الآن، موضحا أن هناك تعاون كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأشار قاسم إلى أن بعض الجمعيات الأهلية طالبت من الحكومة مد فترة تلقى طلبات التصالح حتى يتم تقديم طلبات المواطنين غير القادرين، مشيرا إلى أن الطلبات وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون و450 ألف متصالح.
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