3 رجال وسيدتين والبحث مستمر .. ننشر أسماء ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

جدة - نرمين السيد - والضحايا هم كل من: "مجدى النمر، 65 عاما، وبسنت محمود، 20 عاما، وأحمد مجدى النمر، 28 عاما، ومحمود أحمد عبد العزيز، 63 عاما، وهايدى محمد عليوة، 22 عاما".

ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بانهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، وانتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتواجد بموقع الحادث كل من محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، واللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، وخالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضى وثلاث طوابق علوية، وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، ولم تنفذ من قبل السكان.

وقال المحافظ إن المعلومات الأولية تؤكد وجود أسرتين مكونتين من 9 أشخاص أسفل الأنقاض، مشيرا إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض.