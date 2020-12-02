وزير التنمية يوجه بمتابعة تطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة فى المحافظات

وأشاد اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية.
وأشار شعراوى، إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.
وقال وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة من 4 محلات تجارية بحى الهرم بالجيزة، و34 محل ومطعم وكافية بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وتحرير 12 محضر لمحلات مخالفة من بينها صالونات حلاقة وغلق 3 مقاهى فى حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، وكذا 15 محلا بمناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ.
ووجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.
كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
وجدد اللواء محمود شعراوى، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.
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