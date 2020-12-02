مايا مرسي: سفيرات المحبة والسلام يقدمن تجربة رائدة وفريدة لخدمة الوطن .. صور

افتتحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس للواعظات والراهبات، وذلك بحضور 120 راهبة وواعظة من جميع المحافظات.

ويستهدف تدريبهن على وضع خطة عمل المبادرات المحلية، بحضور ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة للتدريب بالمجلس وجيرمين حداد نائبة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وسارة عزيز مديرة ومؤسسة سيف كيدز مصر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بوجودها اليوم وسط هذه النخبة من الواعظات والراهبات، قائلة: "وجودكن فى أى مكان يبعث طاقة إيجابية بلا حدود، وأنتن تقدمون خدمة لا توصف لصالح الوطن من القلب والأهم أنها عن قناعة ، فتحية لكل سيدة من واعظات وراهبات وخادمات ومكرسات الكنائس".

وأكدت رئيسة المجلس أن تجربة واعظات وراهبات المجلس القومي للمرأة "سفيرات المحبة والسلام" تجربة رائدة لم تحدث من قبل، وسوف يذكر التاريخ أن هذه المجموعة من سيدات مصر حمت البلد فى أوقات كثيرة وصعبة جدًا ، قائلة: "لن يستطيع أى خبير عالمى أن يكتب رسائل المحبة والسلام التى تطلقها هذه المجموعة".

وشددت "مرسي" على أن هذه المجموعة من الواعظات والراهبات يعملن بشكل تطوعي دون تقاضى أى أجر لإيمانهن العميق أن أجرهن عند الله، لافتة إلى أن عملهن كان على العديد من ملفات المجلس مثل قضايا ختان الإناث وحملة مراكب النجاة وغيرها.

وفى ختام كلمتها أعلنت الدكتورة مايا مرسى ضم مجموعة عمل الواعظات والراهبات من جميع المحافظات إلى عضوية فروع المجلس بالمحافظات ، ودراسة تنظيم لقاء كبير يضم جميع الواعظات والراهبات لمناقشة الخطط المستقبلية.

وأكدت رئيسة المجلس أن لقاء اليوم ياتى فى إطار حملة الـ 16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ، لافتة إلى أن الحملة هذا العام تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن لقاء اليوم يتضمن إطلاق اللعبة التعليمية "سيفيلنجز" لمجموعة الواعظات والراهبات لأنها تتضمن رسائل هامة يمكن استخدامها من قبل هذه المجموعة خلال عملهن فى المساجد والكنائس ، وغيرها ، لافتة إلى أن اللعبة تعتبر سلاحًا تنموياً لمناهضة العنف ضد المرأة ، و بداية إطلاق اللعبة كانت بشراكة مميزة مع الراحلة العظيمة الدكتورة عزة العشماوي التى قدمت الكثير من الجهود لقضايا الطفولة.

وفى كلمة جيرمين حداد أكدت على أن وجود لعبة تنشر رسائل لمناهضة العنف ضد المرأة نابع من وجود دراسات تثبت تقبل الشباب أو الفتيات لمظاهر العنف ضد المرأة ، مشددة على ضرورة التركيز على الشباب لأنهم السبيل لتغيير المجتمع للأفضل، مؤكدة أن وجود قناعة لدى المجتمع بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة يكتسب أهمية كبيرة جنبًا إلى جنب مع تشريع القوانين.

ورحبت ايزيس محمود بالواعظات والراهبات فى هذا اللقاء الهام الذى يستهدف تدريبهن على وضع خطة عمل المبادرات المحلية ، موضحة أن المبادرة المحلية هى عملية استباقية يقوم بها فرد أو مجموعة لإحداث تغيير لتحسين ظروف المجتمع المحلي، وسوف تكون كل مبادرة نابعة من أولويات المجتمع المحلي ولها أهداف عامة وفرعية ، وقامت بشرح كيفية وضع المبادرات المحلية والتى تتضمن الإجابة عن تساؤلات هامة مثل من نحن وماذا نريد من المبادرة.

فيما عبرت سارة عزيز عن سعادتها اليوم بوجودها وسط هذه المجموعة من الواعظات والراهبات الاطلاق لعبة بينهم ، وقامت بإطلاق اللعبتين وشرح الهدف منها وكيفية استخدامها.

كما أشارت إلى مسابقة أمثال مش شعبية التى أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة سيف كيدز والتى تستهدف تغيير الأمثال الشعبية التى تحض على العنف ضد المرأة لأمثال أخرى إيجابية تساهم فى نشر قيم تمكين المرأة.

وعبرت الواعظات والراهبات عن فخرهن وسعادتهن للعمل تحت مظلة المجلس فى مختلف الموضوعات والحملات ، ووصلن رسائل حب وسلام من كل المحافظات للمجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسى.

وفى ختام اللقاء تم عرض مسرحية تفاعلية بعنوان "دائرة وبتدور" ناقشت قضية ختان الإناث وفي ختام العرض تم فتح النقاش مع الحضور وأبطال المسرحية حول القضية المطروحة.