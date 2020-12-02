الجزيرة ماتت والدفنة بعد عرض «على مسئوليتي».. ثورة على الجزيرة بعد فضح تزويرها

تصدَّر هاشتاج #الجزيرة_ماتت المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الأربعاء بعد انتشار أكاذيب الجزيرة عبر وسائل الإعلامى أحمد موسى الذى بدوره تواصل مع زوجة نجل القيادى الإخوانى يوسف القرضاوى التى أكدت حقائق تزورها الجزيرة.
وجاءت تغريدات رواد تويتر كالآتي : بعد مرور عدة سنوات وهى فى غيبوبة تم اعلان وفاتها واحنا بنشكر الله على كدة #الجزيرة_ماتت".
-#الجزيرة_ماتت الجزيرة ماتت ولاعزاء للخرفان
-لا تقترب من هذه القناة الجزيرة فيها سم قاتل #الجزيرة_ماتت
=-الجزيرة الكذب والكذب الآخر#الجزيره_ماتت
#الجزيره_ماتت. الدنيا والدوام لله الجزيره الارهابيه ماتت والدفنه بعد عرض برنامج على مسئوليتي
#الجزيرة_ماتت مصر تقهرهم بالبناء والتعمير.. مصر تقتلهم كل يوم بالمشاريع والانجازات
#الجزيره_ماتت والله استاذ احمد موسي انتا مجننهم زمنهم بينصبوا الصوووان فى داهيه
#الجزيره_ماتت والي حصل قبل كده مش هيحصل تاني ياقناه الخراب
#الجزيره_ماتت وفاة الجزيرة بعد صراع طويل مع المرض الإعلامي الخائن والكاذب تحيا مصر تحيا مصر
#الجزيرة_ماتت ياخنزيرة أنسى بقى افقدى الأمل فى الخراب احنا شعب مصر احناالسد العالى
يذكر أن الإعلامي أحمد موسى، عرض مقطع فيديو لـ "مروة" زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة دوت الخليج، أن زوجة ابن القرضاوى قامت برفع قضية ضد زوجها، موضحًا أنها تريد العودة لمصر.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي يوسف القرضاوي دعم عمليات إرهابية، وقام بالسفر للخارج، وزوجة نجله تستغيث، وطالبها موسى بالذهاب لـ القائم بأعمال القنصلية المصرية، قائلا: الدبلوماسية المصرية فى تركيا هى الأمان لك.
وفجَّرت "مروة" زوجة الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، يوسف القرضاوي، مفاجأة، عن فضائح زوجها وعلاقاته الجنسية المُحرّمة في تركيا والدوحة.
وقالت "مروة"، التي تقيم في تركيا وادعت أنها زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إن حياتها "مهددة" ومستقبل بناتها في خطر، مضيفة أنها حال تعرضها لأي سوء سيكون السبب زوجها.
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