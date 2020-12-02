مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش في عصر ذهبي

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء اليوم احتفالية إطلاق حملة "السكة أمان" بمقر وزارة النقل تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل ، والتى تطلقها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وذلك بحضور المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و"ھايكة ھارمجارت" المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط-البنك الأوروبي، والدكتورة ليلى اسكندر رئيس الفريق الاستشاري للشركة المصرية للدراسات والتدريب والتنمية الإدارية، ووزيرة الدولة السابقة للتجديد العمراني وشئون البيئة.

وتضمنت الاحتفالية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومى للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف دعم التعاون بين الطرفين في العديد من المشروعات التنموية المختلفة، واتخاذ تدابير طويلة الأجل لتعزيز تمكين المرأة.

وفي بداية كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تعيش في عصر ذهبي حيث أن الارادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى إلى ضمان سلامة وأمان المرأة المصرية ، والوصول بها إلي أعلي المناصب القيادية.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء به ٢٥ % من السيدات و25% للسيدات فى مجلس النواب ، و40 سيدة فى مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن الرئيس مؤمن بالمرأة المصرية وكفاحها على كافة المستويات، فهناك قناعة رئاسية غير مسبوقة بدور المرأة وما تقدمه لوطنها والمجتمع.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بإطلاق هذه الحملة الهامة وبالتعاون المثمر مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير وما نلمسه من حرصه الدائم على دعم المرأة وتمكينها وتوفير الحماية لها.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيادة المهندس أشرف رسلان مؤكدة فخرها وسعادتها بحرص الهيئة على تطوير خدماتها لتوفير بيئة آمنة للمرأة والفتاه ، وتقدمت بخالص التهاني للهيئة لفوزها بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية.

كما تقدمت بخالص الشكر إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وللوزيرة النشيطة الدؤوبة الدكتورة رانيا المشاط محافظ مصر لدى البنك الأوروبى لما يقدمه من دعم لقضايا المرأة ، وعبرت عن سعادتها بتقييم النوع الاجتماعي الذى ساعد في الحصول على نظرة متعمقة لاحتياجات وأولويات النساء التى تستخدم القطار وكيفية تلبيتها ودعم البنك لبعض توصيات هذا التقييم ، وهي وضع بروتوكول لمنع التحرش الجنسي والاستجابة له في القطارات والمنصات، وتدريب موظفي النقل على هذا ووضع وتنفيذ حملة توعية لمنع التحرش الجنسي في القطارات والمنصات التي تم اطلاقها اليوم، مشيرة لأهمية توعية المواطنات بأن هناك رقم للشكاوى فى حالات التحرش.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أهمية إطلاق حملة "السكة أمان" لمناهضة العنف ضد المرأة، لتعلن مصر أنها تعمل على كل الخدمات التيسيرية التي تخص المرأة التى تتعرض للتحرش.

وأوضحت أن حملة السكة أمان تعتبر من أهم الحملات التي يطلقها المجلس لتزامنها مع حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل دائم ومستمر في تقديم خدمات للمرأة المصرية لضمان أمنها وسلامتها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن "السكة أمان" ليست حملة إعلامية فقط ولكنها برنامج عمل ومجهود مستمر في هذه المحطات وسنواصل العمل من اجل ان تشمل الحملة مزيد من المحطات.

وأعلن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إنطلاق الحملة التي تهدف الى التوعية بقضايا النقل الآمن ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك في إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذا جودة أفضل لضمان اطمئنان وراحة المسافرين و لزيادة الحرية الشاملة التي تحتاجها المرأة لتحسين وصولها للوظائف والتعليم والخدمات الأخرى وللمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية مع المساواة الكاملة بين الجنسين حيث يحظى موضوع تمكين النساء وحمايتهن برعاية كبيرة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة حرص كافة الأطراف على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في المجتمع رغبة في تحسين أوضاعها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من خلال تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم التمييز بين كافة فئات المجتمع.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة أن حملة "السكة امان" تكتسب أهمية كبيرة لاعتبارات متعلقة بأهمية القطار كوسيلة انتقالات هامة يعتمد عليها الكثير من المواطنين, حيث يصل عدد ركابها يوميا الى حوالي مليون شخص مما يجعلها وسيلة هامة لتوعية جمهور عريض جدا ومتنوع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية برسائل الحملة مما يساهم فى نشر التوعية بقضايا المرأة.

لافتا الى تجربة المجلس السابقة والناجحة فى حملة مشابهة ، هى حملة إعلامية توعوية حملت شعار «حياتك محطات.. متخليش محطة توقفك» داخل بعض المحطات المحورية بمترو الأنفاق ، والتى تضمنت التوعية بقضايا تنظيم الاسرة، والتحرش، والزواج المبكر والمشاركة في العمل وكان لها مردود ايجابى كبير.

وصرحت الدكتورة "هايكه هارمغارت"، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "إن هذه الحملة إنجاز بارز في مصر؛ يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعاونه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والمجلس القومي للمرأة لتحقيقه ، وذلك في إطار استثمارات البنك في البنية التحتية مع شركاءه المحليين البارزين".

وتابعت: "إن جهودنا المشتركة ستساعد في تحسين وصول المرأة إلى وسائل النقل والتنقل الآمن، وهو أمر حيوي لإدماجها الكامل وزيادة مساهمتها في الاقتصاد."مشيدة بدعم القياده السياسية لتمكين المرأة فى جميع المجالات والجهود العظيمة التى تتم فى هذا الإطار".

وأعربت الدكتورة ليلى إسكندر عن سعادتها بإطلاق برنامج "السكة أمان" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والشراكة مع بنك التنمية الأوروبى وجامعة اليابان.

وأضافت" اسكندر" أن البرنامج انطلق بسبب التحول العالمى لتحقيق أهداف الاستدامة ، ولفتت أن الحملة تعمل على محطات السكة الحديد، مشيرة إلى أن هدف البرنامج القضاء على الفقر والجوع والمساواة والتنمية الاقتصادية.