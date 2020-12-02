ينشر تحيا مصر كافة التفاصيل عن فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الاستثمار ديسمبر 2020 بعد التخفيض الآخير، لاسيما أن البنك الأهلي المصري ينفرد عن غيره ببيع شهادات الاستثمار باختلاف أجالها في جميع فروعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي.

وتراجعت الفائدة 0.5% علي شهادة الاستثمار (أ) ذات العائد المتراكم لتنخفض إلى 9.75% سنويا بدلا من 10.25% سنويا ويتم صرف العائد في نهاية مدتها ويبلغ أجل الشهادة 10 سنوات ويبدأ شرائها من أول 100 جنيه.

وانخفضت الفائدة 0.5% على شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد الشهري لتتراجع إلى 9.75% سنويا بدلا من 10.25% سنويا وأجل الشهادة عام واحد، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

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وانخفضت الفائدة 1% على شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد ربع سنوي إلى 9.5% سنويا بدلا من 10.5% سنويا و أجل الشهادة عامين ويبدأ شرائها من أول 500 جنيه.

وتراجعت الفائدة 0.75% على شهادة الاستثمار (ب) للعائد ربع سنوي لتنخفض إلى 9.25% سنويا بدلا من 10% سنويا، و أجل الشهادة 3 سنوات ويبدأ شرائها من أول 500 جنيه.

