فيديو .. متحدث الوزراء : إصابات كورونا تتخطى 400 حالة لأول مرة منذ أشهر

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الليلة، سيتجاوز الـ400 حالة لأول مرة منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مؤشر سلبى يدل على أن الأعداد فى تصاعد.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، على فضائية "MBC مصر"، شدد سعد على أن الإجراءات الاحترازية مطلوبة حتى لا ننزلق لموجة ثانية شديدة مثل باقى دول العالم، مبينا: "الليلة سوف نشهد فوق الـ400 إصابة لأول مرة منذ عدة أشهر، وهذا انعكس على مستشفيات العزل، ونسب الإشغال لأجهزة التنفس الصناعى وصلت لـ31%، كما وصلت نسبة إشغال العناية المركزة إلى 52%، وبالتالى نسب الإشغالات تزداد نتيجة ارتفاع الإصابات بكورونا".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لا ترغب فى الوصول إلى الإغلاق لأن له تكلفة، ولكن لكل حادث حديث، موضحا أنه لجنة الأزمات ستجتمع وتتخذ الإجراءات اللازمة فى حالة الضرورة.

ولفت إلى أن الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية هو أفضل شىء فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن أهم لقاح هو لقاح الوعى، كما أوضح الرئيس السيسى منذ أيام.

وواصل حديثه: "اللقاحات حتى الآن لا نعرف مدى فعاليتها، أو هتوفر حماية لمدة قد إيه، فاللقاح الناجع لكورونا هو لقاح الوعى".