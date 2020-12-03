الرمال المتحركة تبتلع حارس أمن بمنطقة أثرية فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - البداية كانت بتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود إشارة استغاثة لإدارة شرطة النجدة، من حراس أمن منطقة "تل الربع" الأثرية، بسبب غرق زميلهم داخل منطقة رمال متحركة أعلى التل الأثرى ولم يتمكنوا من انتشاله.
على الفور انتقلت مباحث تمى الأمديد وقوات الحماية المدنية والإسعاف وتبين مصرع عبدالله محمد، حارس أمن بالمنطقة الأثرية، ومقيم قرية منشأة السلام التابعة لدائرة المركز، داخل حفرة من الرمال المتحركة أعلى التل، وبالفحص تبين سقوط الحارس داخل حفرة من الرمال وعندما حاول زميلاه إنقاذه غاص فى الرمال المتحركة، ولم يتمكنا من إنقاذه.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة، وتبين أنه بكامل ملابسه ومعه سلاحه الميرى، وتليفونه المحمول، وجميع متعلقاته الشخصية، تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة .
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