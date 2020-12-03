3 أساقفة يطمئنون على صحة مطران البلينا بعد عودته من رحلة علاج

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا يوانس أسقف أسيوط، اليوم الأربعاء، الأنبا ويصا مطران البلينا للاطمئنان على صحة نيافته بعد عودته من رحلة العلاج بأوروبا.



جدة - نرمين السيد - زار الأنبا يوانس أسقف أسيوط، اليوم الأربعاء، الأنبا ويصا مطران البلينا للاطمئنان على صحة نيافته بعد عودته من رحلة العلاج بأوروبا. رافق الأنبا يوانس خلال الزيارة كل من الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبى بالجبل الشرقى.

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