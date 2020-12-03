انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن ارتفاع الوفيات ومنحنى تصاعدي بـ أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم و3 محافظات الأعلى والإجمالي يقفز لـ116724 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، وذلك وسط زيادة كبيرة بمصابي الفيروس التاجي، وفي ظل تزايد الأعداد أعلنت الدكتورة هالة زايد أن المستشفيات الخاصة هي شريك أساسي في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في ظل تزايد الأعداد، مؤكدةً أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هي المحافظات الأكثر إصابة في مصر.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 2 ديسمبر

ووفق البيان اليومي لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 133 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 102949 حالة، وتؤكد الصحة خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 421 حالة إصابة جديدة، بزيادة كبيرة عن الأمس، وبهذا يرتفع مؤشر الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم إلى 116724 حالة.

كما سجلت الصحة اليوم 28 حالة وفاه، مقارنة بـ16 فقط بالأمس، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6694 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت منحنى تصاعدي جديد، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وفي ظل تزايد أعداد مصابي كورونا، أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قراراً بتخفيض أعداد الموظفين العاملين في جميع المصالح الحكومية بنسبة 50%، وأصدر محافظ المنوفية قراراً مماثلاً بتخفيض أعداد العاملين الحكوميين بالمحافظة ولكن بنسبة 25%.