5 طرق لإلغاء خدمات اتصالات مصر.. نفذ في دقيقة

يوضح تحيا مصر 5 طرق لإلغاء خدمات اتصالات مصر يمكن تنفيذها في دقيقة فور طلب الخدمة لاسيما أن الكثير من عملاء اتصالات مصر يشكون من الخدمات التى لايستخدمونها وتستهلك رصيدهم مثلا الخدمات الإخبارية والترفيهية. كود إلغاء خدمات اتصالات

• لإلغاء خدمات اتصالات هى الاتصال ب نجمة 166 شباك *166# تظهر لك قائمة اختر منها حسابي وسوف تظهر لك جميع الخدمات المشترك بها ( خدمات اخبارية – رياضية – فنية – وغيرهم)

• لإلغاء خدمات اتصالات هى إرسال رسالة نصية الي 1616 واتباع التعليمات حتى إلغاء الخدمات. اقرأ أيضًا.. أسعار كارت اتصالات فكة 2020 وأكواد اتصالات مصر للشحن السريع

• لإلغاء خدمات اتصالات هى التواصل مع خدمة عملاء اتصالات عن طريق الاتصال ب 333 من اي رقم اتصالات.

• لإلغاء خدمات اتصالات هى التواصل مع رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات الأرضي عن طريق الاتصال ب 16511 من اي تليفون أرضى.

• لإلغاء خدمات اتصالات هى التواصل مع رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات عن طريق الاتصال 01111234333 من هاتف.



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